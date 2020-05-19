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В Латвии анонсировали проведение крупных военных учений 

ИА Regnum 45 минут назад
В Латвии анонсировали крупные учения
Фото: Reuters
В Латвии осенью текущего года планируется проведение крупных учений первой рижской бригады национальной гвардии Zemessardze совместно с боевой механизированной бригадой сухопутных вооружённых сил страны. Об этом сообщил командир первой рижской бригады национальной гвардии Zemessardze, лейтенант — полковник Айвар Крюков, слова которого обнародованы на официальном портале министерства обороны Sargs.lv.
«Бригаде нужно быть готовой к различным ситуациям. Для нас командиров будет вызовом собрать более 1600 земессаргов и интегрировать их для выполнения боевых задач», — сказал Крюков.
По его словам, в ходе учений армейское подразделение и бойцы национальной гвардии отработают совместное взаимодействие в ходе уличных боёв на правом и левом берегах Даугавы. Задача рижской бригады Zemessardze не только оказывать поддержку армии, но и вести самостоятельные боевые действия, сказал он.
Крюков призвал руководителей органов государственного управления и предпринимателей объективно оценить необходимость боевой подготовки национальной гвардии Zemessardze и освободить её участников от работы на период учений.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Латвия
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