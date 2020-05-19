В Латвии анонсировали крупные учения

Латвии осенью текущего года планируется проведение крупных учений первой рижской бригады национальной гвардии Zemessardze совместно с боевой механизированной бригадой сухопутных вооружённых сил страны. Об этом сообщил командир первой рижской бригады национальной гвардии Zemessardze, лейтенант — полковник Айвар Крюков, слова которого обнародованы на официальном портале министерства обороны Sargs.lv.

«Бригаде нужно быть готовой к различным ситуациям. Для нас командиров будет вызовом собрать более 1600 земессаргов и интегрировать их для выполнения боевых задач», — сказал Крюков.

По его словам, в ходе учений армейское подразделение и бойцы национальной гвардии отработают совместное взаимодействие в ходе уличных боёв на правом и левом берегах Даугавы. Задача рижской бригады Zemessardze не только оказывать поддержку армии, но и вести самостоятельные боевые действия, сказал он.

Крюков призвал руководителей органов государственного управления и предпринимателей объективно оценить необходимость боевой подготовки национальной гвардии Zemessardze и освободить её участников от работы на период учений.