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Пленных боевиков ИГ перебросили из Сирии в Ливию 

News.ru 22 минуты назад
Пленных боевиков ИГ перебросили из Сирии в Ливию
Фото: globallookpress.com
Военнослужащие из РФ завербовали 35 человек из сирийской провинции Дейр эз-Зор для отправки в Ливию.
Новобранцам российские военные обещают зарплату в $2000 ежемесячно, сообщили источники телеканала Deir Ezzor 24. Такое жалование — серьёзный финансовый стимул укрепить ряды Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара.
Источники NEWS.ru рассказали, что процесс отправки сирийцев в африканскую страну начался в 2019 году. В составе первых групп были пленные террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ), которым Дамаск пытался найти применение в иной горячей точке.
Собеседники не исключили, что процесс могли контролировать россияне — от формирования групп до их участия в боевых действиях. При этом, со слов источников, широкое обнародование информации о причастности сирийских спецслужб, разведки или участников частной военной компании к переброске может вызвать негативные последствия.
Как писал NEWS.ru, ситуацию с возобновлением боёв в Ливии обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры двух стран высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений и отметили необходимость скорейшего возобновления межливийского диалога.
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Комментарии
Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Исламское государство , Ливия , Сирия
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