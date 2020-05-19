Вертолеты Балтфлота уничтожили условного противника

Ударные вертолеты Ми-24 морской авиации Балтийского флота на учениях уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника в Калининградской области

Ракетно-пушечные стрельбы в рамках учебно-тренировочных полетов прошли на авиационном полигоне, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Вертолетчики отрабатывали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.

Пилоты Ми-24 наносили удары по земле поодиночке и в составе пары. Использовались неуправляемые и управляемые ракеты и стрелково-пушечное вооружение вертолетов.

Помимо боевых вылетов, летчики тренировались также в перебазировании на запасной аэродром. На земле технические службы провели подготовку боевых машин к вылету и дозаправку.