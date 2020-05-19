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На севере Сирии обнаружили запасы американских и израильских ракет 

Lenta.ru 45 минут назад
В Сирии нашли запасы американских и израильских ракет
Фото: SANA
В провинциях Дераа и Эс-Сувейда на севере Сирии обнаружили запасы американских и израильских ракет. Об этом сообщает агентство SANA.
Во время прочесывания территорий были конфискованы большие запасы оружия, когда-то оставленные террористами. Помимо американских и израильских ракет, там нашли патроны, пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, гранаты и другие виды боеприпасов. По словам источников агентства, это еще один факт, указывающий на США и Израиль, которые спонсируют местных террористов.
Ранее сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.
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Армия , Исламское государство , Сирия
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