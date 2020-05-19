Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае 

Министерство обороны России перебросило в Красноярский край военную технику и медоборудование для борьбы с коронавирусом. В составе сводного отряда Минобороны находятся 200 военнослужащих, включая 77 врачей и младших медицинских специалистов.

Военное ведомство опубликовало видео, как в поселке Еруда Северо-Енисейского района военнослужащие разворачивают полевой госпиталь, который будет рассчитан на 100 коек. Многопрофильное учреждение вооруженных сил оборудуют отделением анестезиологии и реанимации, а также инфекционным отделением и лабораторией.