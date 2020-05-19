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Комплекс «Парализатор» впервые поступил на вооружение военной полиции ВВО 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Военная полиция получила комплекс «Парализатор»
Фото: Минобороны России
Электрошокеры могут использоваться для контактного воздействия на нарушителей, так и при обезвреживании дистанционно.
Новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор» впервые поступили на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Комплекты относятся к типу электрошоковых устройств. Цель устройства — нейтрализовать нарушителя, а не уничтожить. Электрошокер-пистолет может поражать током не только при непосредственном контакте с противником, но и на расстоянии.
«Изделие выполнено в виде пистолетной рукоятки удобной эргономической формы с расположенными в передней части электродами и гнездами для установки сменных картриджей. Для производства прицеливания на корпусе изделия имеется прицельное приспособление и размещен лазерный целеуказатель», — говорится в сообщении.
При выстреле элетроды попадают в агрессора и передают ему токовый заряд. После применения «Парализатора» противник оказывается временно обездвижен, но остается в сознании.
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Армия , Оружие
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