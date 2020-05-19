Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи 

По улицам Триполи провезли ЗРПК «Панцирь-С1», захваченный у Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в ходе боев за авиабазу Аль-Ватия, расположенную в 130 километрах от ливийской столицы.

Силы Правительства национального согласия (ПНС) провели операцию против войск ЛНА, во время которой было захвачено большое количество трофеев, в том числе и бронетехника, принадлежавшая военным Хафтара. Отмечается, что база являлась одним из стратегических объектов, так как там находилась авиация армии Хафтара, использовавшаяся для атаки на Триполи.