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Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи 

Алевтина Жаркова 1 час назад
По улицам Триполи провезли ЗРПК «Панцирь-С1», захваченный у Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в ходе боев за авиабазу Аль-Ватия, расположенную в 130 километрах от ливийской столицы.
Силы Правительства национального согласия (ПНС) провели операцию против войск ЛНА, во время которой было захвачено большое количество трофеев, в том числе и бронетехника, принадлежавшая военным Хафтара. Отмечается, что база являлась одним из стратегических объектов, так как там находилась авиация армии Хафтара, использовавшаяся для атаки на Триполи.
Армия , Видео
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