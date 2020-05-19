В РФ научились маскировать танки под сугробы

Опубликовано первое изображение изобретенного в России радиопоглощающего материала, маскирующего военную технику под снежный покров.
Фотография есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в холдинге "Росэлектроника" РИА Новости рассказали, что входящее в его состав предприятие ЦКБ РМ разработало радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза. Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5%, то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, и отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект. Материал уже готов к серийным поставкам, в настоящее время выпущена опытная партия.