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Опубликовано изображение материала для маскировки вооружений под сугробы 

РИА Новости 55 минут назад
В РФ научились маскировать танки под сугробы
Фото: предоставлено пресс-службой "Росэлектроники"
Опубликовано первое изображение изобретенного в России радиопоглощающего материала, маскирующего военную технику под снежный покров.
Фотография есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в холдинге "Росэлектроника" РИА Новости рассказали, что входящее в его состав предприятие ЦКБ РМ разработало радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза. Кроме того, он имеет коэффициент отражения 0,5%, то есть поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%, и отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект. Материал уже готов к серийным поставкам, в настоящее время выпущена опытная партия.
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Армия , Росэлектроника , РИА Новости
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