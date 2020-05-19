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Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
На полигоне в Свердловской области прошли экзамены курсантов учебного центра Центрального военного округа, проходивших обучение на специалистов танковых и мотострелковых подразделений. Экзаменующиеся выполнили ряд боевых задач по вождению и стрельбе из боевых машин: танков Т-72, бронетранспортеров и БМП.
Т-72 "Урал" — основной советский боевой танк, который производился на предприятии "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле с 1974 по 2005 годы. За все время производства было выпущено около 30 тысяч этих боевых машин. Т-72 имеет множество модификаций как в России, так и зарубежом. Этот танк производился также в Чехословакии, Польше, Югославии, Индии, Ираке, Иране и странах СНГ.
Армия , Видео , Уралвагонзавод , Свердловская Область
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