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СМИ: Израиль совершил кибератаку на иранский порт Шахид-Раджаи 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Израиль совершил кибератаку на иранский порт
Фото: РИА Новости
Израиль совершил 9 мая кибератаку на иранский порт Шахид-Раджаи, терминал которого находится в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на ряд правительственных источников в США и других государствах.
По данным одного из источников, нападение было "высокоточным" и причинило большой ущерб. 10 мая власти Ирана заявили, что хакерам удалось испортить работу лишь частных компьютерных систем, при этом сети Организации портов и судоходства страны не повредились.
По данным газеты, данная кибератака могла быть ответом на кибервзлом 24 апреля по меньшей мере двух водораспределительных сетей Израиля в сельской местности.
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Армия , Бендер-Аббас , Израиль
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