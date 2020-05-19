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Россия обвинила террористов в обстреле поселений в Идлибе 

News.ru и ещё 2 32 минуты назад
Россия обвинила террористов в обстреле поселений в Идлибе
Фото: news.ru
Минобороны России обвинило признанную террористической группировку «Джебхат ан-Нусра» в нарушении режима деэскалации и обстреле мирных поселений в сирийской провинции Идлиб, передаёт РИА Новости.
По словам контр-адмирала Олега Журавлёва, с позиций группировки 18 мая обстреляли населённые пункты Дахр-Эль-Кебир, Руайха, Дадих, Серакаб и Маарет-Мухос в провинции Идлиб, а также поселения Мизназ в провинции Алеппо.
Возглавляющий российский Центр по примирению враждующих Журавлёв напомнил, что режим прекращения огня действует с полуночи 6 марта в соответствии с российско-турецкими договорённостями. Боевики «Джебхат ан-Нусры» действуют в зоне ответственности Турции.
Как писал NEWS.ru, 17 мая российские военные сообщили об атаках на три поселения в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.
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Армия , Ближний Восток , Министерство обороны , Джебхат ан-Нусра , РИА Новости , Идлиб
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