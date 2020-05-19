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Российские военные провели дезинфекцию на объектах в Таджикистане 

Мир24 и ещё 2 1 час назад
Российские военные провели дезинфекцию в Таджикистане
Фото: РИА Новости
Российские военные провели дезинфекцию на объектах в Таджикистане, передает «МИР 24».
На российской военной базе обработали больше 20 километров дорог, фасады зданий, детские площадки и строения на двух полигонах. Также продезинфицировали подъезды общежитий и жилых домов. В пандемию изменилось меню в солдатских столовых. Теперь там дают больше продуктов для поддержания иммунитета — лука, чеснока, цитрусовых.
Накануне первые самолеты со специалистами и техникой Вооруженных сил России прибыли в Красноярск. Для борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе военные развернут полевой госпиталь на тысячу койко-мест.
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