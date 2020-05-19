Российские военные провели дезинфекцию в Таджикистане

Российские военные провели дезинфекцию на объектах в Таджикистане , передает «МИР 24».

На российской военной базе обработали больше 20 километров дорог, фасады зданий, детские площадки и строения на двух полигонах. Также продезинфицировали подъезды общежитий и жилых домов. В пандемию изменилось меню в солдатских столовых. Теперь там дают больше продуктов для поддержания иммунитета — лука, чеснока, цитрусовых.

Накануне первые самолеты со специалистами и техникой Вооруженных сил России прибыли в Красноярск. Для борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе военные развернут полевой госпиталь на тысячу койко-мест.