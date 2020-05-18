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Пентагон: военные США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу 

ТАСС 31 минуту назад
Пентагон открестился от вторжения в Венесуэлу
Фото: Reuters
США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу, Вашингтон выступает за демократический переход в этой стране дипломатическими методами. Об этом заявил в понедельник глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер в ходе видеоконференции, организованной Международным университетом Флориды.
"Южное командование, правительство США не имеют никакого отношения к этому событию", — сказал адмирал, отвечая на соответствующий вопрос.
"США и еще 67 стран едины в [понимании] абсолютной необходимости демократического перехода в Венесуэле. Наша позиция неизменна: добиваться демократического перехода, используя экономическое и дипломатическое давление", — отметил Фоллер.
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Армия , Крейг Фоллер , Пентагон , Венесуэла , США
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