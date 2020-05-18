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Франция построит авианосец нового поколения к 2038 году 

News.ru 1 час назад
Франция построит авианосец нового поколения к 2038 году
Фото: Wikimedia
Франция планирует через 18 лет построить новый авианосец на смену находящемуся сейчас на вооружении «Шарлю де Голлю». Об этом 18 мая на верфи в Сен-Назере заявила министр обороны страны Флоранс Парли.
Нам нужно то превосходство, которое сделало вас всемирно известными. Именно здесь, в Сен-Назере, будет построен авианосец нового поколения, который заменит «Шарль де Голль» в 2038 году, — цитирует ТАСС главу ведомства.
«Шарль де Голль» — флагман французского военного флота и единственный авианосец страны был спущен на воду в 1994 году. Он оснащён атомной силовой установкой и способен нести на борту до 40 истребителей «Рафаль», а также несколько разведывательных самолётов и несколько вертолётов.
Ранее NEWS.ru писал, что американский авианосец Theodore Roosevelt признан самым защищённым в истории военным кораблём. Он оснащён 590 пусковыми шахтами и на нём размещены 44 истребителя. Экипаж корабля насчитывает пять тысяч человек. Его сопровождают пять ракетных эсминцев и ракетный крейсер, а также подводная лодка.
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Комментарии
Армия , Флоранс Парли , ИТАР-ТАСС , Франция
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