Франция построит авианосец нового поколения к 2038 году 

Франция планирует через 18 лет построить новый авианосец на смену находящемуся сейчас на вооружении «Шарлю де Голлю». Об этом 18 мая на верфи в Сен-Назере заявила министр обороны страны Флоранс Парли

Нам нужно то превосходство, которое сделало вас всемирно известными. Именно здесь, в Сен-Назере, будет построен авианосец нового поколения, который заменит «Шарль де Голль» в 2038 году, — цитирует ТАСС главу ведомства.

«Шарль де Голль» — флагман французского военного флота и единственный авианосец страны был спущен на воду в 1994 году. Он оснащён атомной силовой установкой и способен нести на борту до 40 истребителей «Рафаль», а также несколько разведывательных самолётов и несколько вертолётов.

Ранее NEWS.ru писал, что американский авианосец Theodore Roosevelt признан самым защищённым в истории военным кораблём. Он оснащён 590 пусковыми шахтами и на нём размещены 44 истребителя. Экипаж корабля насчитывает пять тысяч человек. Его сопровождают пять ракетных эсминцев и ракетный крейсер, а также подводная лодка.