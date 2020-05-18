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Космические силы США получили флаг 

Популярная механика 1 час назад
Космические силы США получили флаг
Фото: Белый дом
Флаг новейшего военного отделения Соединенных Штатов был представлен во время церемонии в Овальном кабинете. Президент Дональд Трамп отметил, что это — официальное знамя Космических сил.
«Космос станет будущим, как с точки зрения обороны, так и нападения, и многих других вещей, — заявил Трамп во время церемонии подписания прокламации Дня Вооруженных сил. — Исходя из того, что я слышу, мы теперь лидеры в космосе».
Сам флаг не черный, как кажется на фотографии, а темно-синий. На нем изображены большие и маленькие звезды, а в центре расположена эмблема Космических сил. Надпись на флаге гласит: «Космические силы США», а под надписью расположены римские цифры «MMXIX», обозначающие 2019 год — год официального создания Космических сил США.
Это первый военный флаг, появившийся за 72 года. Он будет стоять в Овальном кабинете, рядом с флагами других военных служб.
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Армия , Дональд Трамп , США
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