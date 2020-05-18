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Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии 

Lenta.ru 28 минут назад
Зарплата российских солдатов и сержантов-контрактников в Сирии составляет в месяц до 200 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты» со ссылкой на российское командование в регионе, отвечая на вопрос читателя: «Сколько получают военные в Сирии».
Офицеры получают в среднем от 200 до 300 тысяч рублей, раскрыла газета. Зарплата пилота зависит от количества вылетов, в среднем она составляет примерно 400 тысяч рублей.
Военнослужащие также получают деньги за пребывание за границей — контрактники по 43 доллара, офицеры — по 62 доллара. Питание, проживание и медицинское обслуживание для военных бесплатное.
В случае, если солдат был ранен и стал инвалидом второй или третьей группы, он получает страховое возмещение в размере 1 миллиона рублей. Инвалидам первой группы выплачивают 1,75 миллиона рублей. Если военный погибнет, его родственникам выплатят 2,34 миллиона рублей.
В Сирии также находятся гражданские служащие Министерства обороны, в числе которых сантехники, коммунальщики, повара и другие работники. Их зарплата составляет от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.
В декабре 2017 года сообщалось, что российским военным в Сирии будут выдавать зарплату в валюте на счета в российских банках за рубежом. Соответствующий законопроект одобрил профильный комитет Госдумы по финансовому рынку.
В 2015 году занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев заявлял, что расходы на действия российских вооруженных сил в Сирии полностью покрываются бюджетными средствами, уже заложенными на их обеспечение. Он отмечал, что Вооруженные силы России «весьма неплохо» обеспечены, что позволяет и платить нормальную зарплату военнослужащим, и перевооружать армию.
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Комментарии 16
Армия , Видео , Войска , Дмитрий Медведев , Министерство обороны , Госдума , Сирия
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