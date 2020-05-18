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Россия завершила вывод военных из Сербии 

RT на русском 1 час назад
Россия завершила вывод военных из Сербии
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
В Минобороны России сообщили, что последний самолёт с российскими военнослужащими, помогавшими Сербии бороться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, вернулся на аэродром Чкаловский.
«18 мая завершилась 44-дневная гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.
С 4 апреля по 16 мая специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населённых пунктах Сербии.
Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных коронавирусом.
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Армия , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Сербия
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