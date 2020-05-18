5 причин поражения США в войне с Россией 

Эксперт подчеркнул, что Россия не работает по количественному принципу и не ввязывается в гонку вооружений, а создает вооружения, превосходящие американские.

«У нас есть комплексы, против которых американские ПВО и ПРО ничего сделать не могут. У них 100-процентное поражение», — объяснил Леонков.

Второй причиной победы России он назвал более совершенную систему противовоздушной обороны. По его словам, американцам для поражения одной цели нужны две-три ракеты, а России — только одна.

Третье преимущество России, по версии Леонкова, — это anti-access and area-denial (A2/AD, зона воспрещения доступа и маневра). За пределами этой зоны потенциальный противник может чувствовать себя в безопасности. Радиус действия крылатых ракет США составляет 1500-2000 километров, то есть на такое расстояние американским кораблям придется подойти к российским берегам.

Однако у Росиии зона A2/AD составляет четыре тысячи километров. Российские подлодки, корабли и ВВС встретят противника еще за 300 километров до зоны A2/AD, заверил Леонков.

Четвертым фактором эксперт считает преимущество России в киберпространстве. Автоматизированная система управления войсками (АСУВ) позволяет стране использовать вооружение и военную технику в любой обстановке, а в США аналогичную систему не опробовали из-за коронавируса.

Пятой причиной победы России Леонков назвал союз с Китаем. Он отметил, что Россия в ходе учений «Восток-2018» вместе с КНР отработала отражение атаки вероятного противника. У лидеров Китая и России есть договоренности о взаимной обороне, подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году газета The Washington Post писала , что, в случае конфликта НАТО и России, американские войска не смогут добраться до места сражения вовремя.

По данным WSJ, проведенные НАТО учения показали, что военная техника альянса застряла бы на узких дорогах Восточной Европы, а ржавые мосты не смогли бы выдержать вес американских танков. Также продвижение войск задержал бы паспортный контроль и бюрократия железнодорожных компаний.