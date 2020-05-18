Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5 причин поражения США в войне с Россией 

Мария Иванова 1 час назад
5 причин поражения США в войне с Россией
Фото: Reuters
Военный эксперт Алексей Леонков назвал пять причин, из-за которых США не смогли бы одолеть Россию в гипотетической войне. Как пишет «Вечерняя Москва», одной из главных причин эксперт считает «качественное превосходство».
Эксперт подчеркнул, что Россия не работает по количественному принципу и не ввязывается в гонку вооружений, а создает вооружения, превосходящие американские.
«У нас есть комплексы, против которых американские ПВО и ПРО ничего сделать не могут. У них 100-процентное поражение», — объяснил Леонков.
Второй причиной победы России он назвал более совершенную систему противовоздушной обороны. По его словам, американцам для поражения одной цели нужны две-три ракеты, а России — только одна.
Третье преимущество России, по версии Леонкова, — это anti-access and area-denial (A2/AD, зона воспрещения доступа и маневра). За пределами этой зоны потенциальный противник может чувствовать себя в безопасности. Радиус действия крылатых ракет США составляет 1500-2000 километров, то есть на такое расстояние американским кораблям придется подойти к российским берегам.
Однако у Росиии зона A2/AD составляет четыре тысячи километров. Российские подлодки, корабли и ВВС встретят противника еще за 300 километров до зоны A2/AD, заверил Леонков.
Четвертым фактором эксперт считает преимущество России в киберпространстве. Автоматизированная система управления войсками (АСУВ) позволяет стране использовать вооружение и военную технику в любой обстановке, а в США аналогичную систему не опробовали из-за коронавируса.
Пятой причиной победы России Леонков назвал союз с Китаем. Он отметил, что Россия в ходе учений «Восток-2018» вместе с КНР отработала отражение атаки вероятного противника. У лидеров Китая и России есть договоренности о взаимной обороне, подчеркнул он.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году газета The Washington Post писала, что, в случае конфликта НАТО и России, американские войска не смогут добраться до места сражения вовремя.
По данным WSJ, проведенные НАТО учения показали, что военная техника альянса застряла бы на узких дорогах Восточной Европы, а ржавые мосты не смогли бы выдержать вес американских танков. Также продвижение войск задержал бы паспортный контроль и бюрократия железнодорожных компаний.
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Комментарии 1
Армия , Алексей Леонков , НАТО , Washington Post , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: нашествие шершней-убийц
США: нашествие шершней-убийц
Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72
Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72
Предсказана российская атака на Украину
Предсказана российская атака на Украину
Раскрыта особенность российского штамма коронавируса
Раскрыта особенность российского штамма коронавируса
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Видео
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
01:21
Опубликовано видео спасения людей из горящего авто
Происшествия
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
00:34
Опубликовано видео крушения военного самолета в Канаде
Происшествия
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
01:59
Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии
Армия Войска
Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72
02:36
Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение