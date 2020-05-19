США перевезут аппараты ИВЛ в РФ военными самолетами

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Соединенные Штаты используют военные самолеты для доставки 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию . Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Пентагона.

"Правительство США использует военные самолеты для транспортировки аппаратов ИВЛ россиянам", — сказал он.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил, что вторая партия американских аппаратов ИВЛ для России будет произведена и готова к отправке 26 мая, а первая партия — 20 мая.