США перевезут аппараты ИВЛ в РФ военными самолетами

Соединенные Штаты используют военные самолеты для доставки 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель Пентагона.
"Правительство США использует военные самолеты для транспортировки аппаратов ИВЛ россиянам", — сказал он.
Представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил, что вторая партия американских аппаратов ИВЛ для России будет произведена и готова к отправке 26 мая, а первая партия — 20 мая.
"Первые 50 аппаратов ИВЛ [в настоящее время] изготовляются [американским] производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке 20 мая. Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут произведены и, как ожидается, будут готовы 26 мая", — отметил собеседник агентства.