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Космическая группа Сил самообороны начала действовать в Японии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Японии появилась космическая группа Сил самообороны
Фото: twitter.com/ModJapan_en
Космическая оперативная группа воздушных Сил самообороны страны в понедельник начала официально действовать в Японии, объявил министр обороны Таро Коно.
Глава японского оборонного ведомства на своей странице в Twitter выложил фотографии с официальной церемонии по случаю презентации флага космической оперативной группы. На самом знамени, как и на других флагах подразделений воздушных Сил самообороны страны, изображены орел, звезды, луна, облака и солнце, передает ТАСС.
Изначальная численность группы — двадцать специалистов, однако ее размер предполагается расширять. По словам главы японского оборонного ведомства, подразделение будет также следить за метеоритами и другими космическими телами, которые могут представлять угрозу орбитальным аппаратам и наземным объектам.
Оперативная группа разместится на базе ВВС Японии в городе Футю в столичной префектуре. Предполагается, что она будет действовать в тесном контакте с вооруженными силами США и Японским агентством аэрокосмических исследований.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Япония
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