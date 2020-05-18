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Из Сербии вылетели два самолета с российскими военными 

РИА Новости 2 часа назад
Из Сербии вылетели два самолета с российскими военными
Фото: РИА Новости
Еще два самолета с российскими военными, помогавшими Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, вылетели из Белграда, сообщает Минобороны РФ.
"Первый (за сегодня — ред.) самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (город Белград, Сербия) в РФ", — говорится в сообщении.
Чуть позже ведомство проинформировало, что "второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России" покинул белградский аэропорт.
Добавляется, что всего 18 мая четыре самолета доставят из Сербии в Россию более 20 военнослужащих и семь единиц специальной военной техники.
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Армия , Министерство обороны , Сербия
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