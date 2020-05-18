Из Сербии вылетели два самолета с российскими военными 

Еще два самолета с российскими военными, помогавшими Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, вылетели из Белграда, сообщает Минобороны РФ

"Первый (за сегодня — ред.) самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (город Белград, Сербия) в РФ", — говорится в сообщении.

Чуть позже ведомство проинформировало, что "второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России" покинул белградский аэропорт.

Добавляется, что всего 18 мая четыре самолета доставят из Сербии в Россию более 20 военнослужащих и семь единиц специальной военной техники.