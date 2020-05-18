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В США испугались созданного Россией «морского монстра» 

News.ru и ещё 4 1 час назад
В США испугались созданного Россией «морского монстра»
Фото: АО
Журналисты в США опубликовали материал о создаваемом в РФ тяжёлом аварийно-спасательном экраноплане «Чайка» А-050. Судно американские СМИ назвали «морским монстром».
В статье подчеркнули, что экраноплан планируют ввести в эксплуатацию в течение 2020 года. По сообщению СМИ, А-050 станет развитием «Каспийского монстра», служившего основой для созданного в СССР экраноплана-авианосца «Лунь». Советское судно было малозаметно для радаров, при этом оно имело возможность набирать скорость до 500 км в час. В это же время «Лунь» могла нести на вооружении противокорабельные ракеты.
Новый российский «морской монстр» сможет принять до девяти тонн груза или сотню военных. А-050 будет перемещаться со скоростью до 450 км в час по воде, ледяной поверхности и ровной степи, сообщает издание We Are the Mighty.
Ранее NEWS.ru писал, что разведывательный корабль ВМФ РФ «Иван Хурс» совершил «агрессивное сближение» с эсминцем США «Фаррагут» (USS Farragut (DDG-99), охранявшим атомный авианосец «Гарри Трумэн», в северной части Аравийского моря.
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Комментарии
Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Гарри Трумэн , США
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