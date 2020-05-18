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Дозаправка российских истребителей попала на видео 

Вадим Дроздов 17 минут назад
Более 20 экипажей российских истребителей Су-24М, Су-34, Су-30СМ отработали дозаправку в воздухе. Дозаправку осуществлял воздушный танкер Ил-78, который за один вылет может заправить до 8-10 истребителей. Высота дозаправки — до 6 тысяч метров, скорость полета — 600 километров в час, дистанция — около 20 метров. Ил-78 оборудован системой заправки "шланг-конус". Этот самолет-заправщик на сегодняшний день является единственной моделью, созданной для этой цели, на вооружении ВВС РФ. Ил-78 построен на базе Ил-76МД. Помимо дозаправки Ил-78 может служить танкером для перевозки горючего и военно-транспортным самолетом. Принят на вооружение в 1983 году.
Армия , Видео
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