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В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом 

RT на русском и ещё 3 55 минут назад
В Красноярский край перебросят военных
Фото: ТАСС
Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродромов Кубинка и Чкаловский в Красноярск будут доставлены личный состав и специальная военная техника 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных сил России», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
В соответствии с указом президента России Владимира Путина военнослужащие развернут полевой лагерь на 1 тыс. койко-мест в районе посёлка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.
В сводный отряд войдут 77 врачей и младших медицинских специалистов.
Кроме того, из Кемеровской области и Алтайского края в Красноярский край доставят мобильный госпиталь на 100 койко-мест.
Военнослужащие также проведут противоэпидемические мероприятия и приступят к диагностике и лечению заболевших коронавирусом жителей.
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Армия , Войска , Новости регионов , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Владимир Путин , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Красноярск , Красноярский Край , Кубинка
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