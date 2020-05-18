В Красноярский край перебросят военных

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Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродромов Кубинка и Чкаловский в Красноярск будут доставлены личный состав и специальная военная техника 100-го отдельного полка обеспечения материально-технического обеспечения Вооруженных сил России», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина военнослужащие развернут полевой лагерь на 1 тыс. койко-мест в районе посёлка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

В сводный отряд войдут 77 врачей и младших медицинских специалистов.

Кроме того, из Кемеровской области и Алтайского края в Красноярский край доставят мобильный госпиталь на 100 койко-мест.

Военнослужащие также проведут противоэпидемические мероприятия и приступят к диагностике и лечению заболевших коронавирусом жителей.