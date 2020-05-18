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Более 80% призывников ВВО останутся служить в своих регионах 

РИА Новости и ещё 1 48 минут назад
Более 80% призывников ВВО останутся в своих регионах
Фото: РИА Новости
Количество призывников Восточного военного округа, которые останутся служить в домашних регионах, увеличено с 30% до 80% из-за угрозы распространения COVID-19, сообщает пресс-служба округа.
"В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах командованием Восточного военного округа принято решение более 80% призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе. Ранее этот показатель составлял менее 30%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ВВО приняты беспрецедентные меры по профилактике заболеваемости вирусными инфекциями. В полном объеме заготовлены средства индивидуальной защиты для каждого призывника. Все они пройдут экспресс-тестирование на COVID и двухнедельный карантин по прибытию в воинскую часть. Комиссариаты, автотранспорт и воинские части проходят дезинфекцию.
Сообщается, что весной 2020 года в ВВО планируют отправить в войска более 9 тысяч новобранцев.
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Армия , Войска
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