Более 80% призывников ВВО останутся в своих регионах

Количество призывников Восточного военного округа, которые останутся служить в домашних регионах, увеличено с 30% до 80% из-за угрозы распространения COVID-19, сообщает пресс-служба округа.

"В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах командованием Восточного военного округа принято решение более 80% призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе. Ранее этот показатель составлял менее 30%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ВВО приняты беспрецедентные меры по профилактике заболеваемости вирусными инфекциями. В полном объеме заготовлены средства индивидуальной защиты для каждого призывника. Все они пройдут экспресс-тестирование на COVID и двухнедельный карантин по прибытию в воинскую часть. Комиссариаты, автотранспорт и воинские части проходят дезинфекцию.

Сообщается, что весной 2020 года в ВВО планируют отправить в войска более 9 тысяч новобранцев.