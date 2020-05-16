Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России 

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. Об этом он сказал, говоря о значимости фундаментальной науки, в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства отметил, что у страны не было бы современных видов вооружения, если бы не фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры.