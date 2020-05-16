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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России 

Газета.Ru и ещё 8 38 минут назад
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. Об этом он сказал, говоря о значимости фундаментальной науки, в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Глава государства отметил, что у страны не было бы современных видов вооружения, если бы не фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры.
"Это факт, абсолютно уже очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, , которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира", — передает слова Путина РИА "Новости".
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Армия , Владимир Путин , РИА Новости
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