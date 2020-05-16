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Су-57 станет беспилотным 

Lenta.ru 46 минут назад
Су-57 станет беспилотным
Фото: РИА Новости
Российский перспективный истребитель Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим полета, пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций», — сказал собеседник.
В декабре 2019 года потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым серийным образцом Су-57. Тогда же в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
В сентябре 2019 года Минобороны России показало ролик совместного полета истребителя Су-57 и беспилотника «Охотник».
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Армия , Министерство обороны , РИА Новости
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