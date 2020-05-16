Россия может оказаться безоружной перед США

Возможное размещение ядерных сил США на территории Польши ставит под вопрос безопасность России и может нести в себе риски для уничтожения стратегических объектов страны. Полковник запаса, военный эксперт Александр Жилин в разговоре с URA.RU высказал мнение, что, если Вашингтон сможет договориться с Варшавой , это может обернуться трагедией для Москвы

«Размещение ударного американского оружия в Польше и в других странах Восточной Европы — это более чем реально. Это входит в ментальность англосаксов. Вот представьте: вы размещаете свое ударное оружие против своего непримиримого врага — России — под прикрытием народов других стран. Вы перенацеливаете стратегические ядерные силы РФ со своей территории на территорию других стран», — рассказал URA.RU Жилин.

Полковник запаса напомнил, что американское оружие уже есть в одной из стран Восточной Европы — Румынии . «Почему никого не удивляет, что в Румынии стоят установки? Они якобы противовоздушной обороны, но потом оказалось, что эти установки могут осуществлять запуски ядерных ракет. Подлетное время для нас сверхкритическое», — отметил Жилин.

К тому же у американцев может появиться система, которая может отключить российское ядерное оружие, считает полковник запаса. «Посмотрите, что творит [Илон] Маск (основатель аэрокосмической компании SpaceX — прим.ред.). Они [США] выстроят группировку, которая в секунду отключит, в любой стране, космическую группировку спутников, которые управляют стратегическими ядерными силами», — объяснил военный эксперт.

Жилин подчеркнул, что такая система может внести дисбаланс в мировую расстановку сил. «Если вам отключили управление ракетно-ядерным оружием, то с вами можно делать что угодно. Можно нанести ограниченный ядерный удар. Можно не наносить, а ультиматум выдвинуть: „Вот вам текст капитуляции. Не хотите? Сейчас через пять минут мы нанесем ядерный удар“», — высказался Жилин.

В ответ на возможное размещение ядерных сил США в Польше Россия должна выдвинуть свои требования к блоку НАТО , считает собеседник агентства. «РФ должна внятно сказать: „Не мы подошли вплотную к блоку НАТО, блок НАТО вплотную подошел к нашим границам. Значит, у нас меняется военная доктрина. Первое — у нас нет времени ждать и смотреть, как вы будете нас атаковать, поэтому при малейшем подозрении на то, что эти комплексы [в Восточной Европе] разворачиваются для удара по России, мы наносим упреждающий и смертельный удар [по ним]. Одновременно с этим мы наносим удар по тем штабам, которые отдали это распоряжение. Это США“», — заключил Жилин.