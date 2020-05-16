Россия может оказаться безоружной перед США 

«Размещение ударного американского оружия в Польше и в других странах Восточной Европы — это более чем реально. Это входит в ментальность англосаксов», — отметил Жилин.

По его словам, Вашингтон может использовать другие страны, чтобы перенацелить ядерное оружие России со своей территории.

Полковник напомнил, что опасное оружие США уже есть на территории другого восточноевропейского сателлита Вашингтона — Румынии. Находящиеся там установки могут осуществлять запуски ядерных ракет.

«Подлетное время для нас сверхкритическое», — заявил Жилин.

Кроме того, у американцев может появиться система, которая отключит российские спутники и систему контроля над ядерным оружием.

«Если вам отключили управление ракетно-ядерным оружием, то с вами можно делать что угодно. Можно нанести ограниченный ядерный удар. Можно не наносить, а ультиматум выдвинуть…», — заявил эксперт.

По его мнению, в ответ на возможное размещение ядерных сил США в Польше Россия должна выдвинуть свои требования к НАТО и изменить военную доктрину. В случае, если возникнет подозрение, что комплексы разворачиваются для удара по России, необходимо нанести упреждающий и смертельный удар. По самим комплексам и тем штабам, которые отдали это распоряжение.