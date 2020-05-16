Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа замена Турции в программе F-35 

Lenta.ru 46 минут назад
Названа замена Турции в программе F-35
Фото: Chris Thornbury / U.S. Air Force / Reuters
Турецкую компанию Turkish Aerospace Industries (TAI), производящую элементы фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, может заменить американская корпорация Northrop Grumman, сообщает Defense News.
Издание отмечает, что TAI является поставщиком второго уровня для самолета, тогда как большинство элементов фюзеляжа производит Northrop Grumman. «Весьма вероятно, что Northrop возьмет на себя производство этого компонента, пока не будет найден другой поставщик, который заменит TAI», — пишет Defense News.
В публикации издания, посвященного разбору критики президента США Дональда Трампа размещения производства компонентов F-35 Lightning II вне страны, напоминается, что именно такое решение, к которому предыдущий глава Соединенных Штатов Барак Обама не имеет отношения, способствовало массовому выпуску и широким зарубежным продажам самолета.
В мае Breaking Defense сообщило, что серийному производству F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов.
В июле 2019 года Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа F-35 Lightning II, осуществляемой при помощи системы световых проекторов.
Видео дня. США анонсировали усиление санкций против Huawei
Последние новости
В России предсказали бум развития новых технологий благодаря коронавирусу В России предсказали бум развития новых технологий благодаря коронавирусу Россиянам назвали самые востребованные профессии будущего Россиянам назвали самые востребованные профессии будущего Оставшимся дома россиянам покажут Егора Крида и суперкомпьютер Оставшимся дома россиянам покажут Егора Крида и суперкомпьютер
Комментарии
Армия , В мире , Барак Обама , Дональд Трамп , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Скандал с «супертелочкой» получил продолжение
Беспорядки мигрантов на московском рынке объяснили
Беспорядки мигрантов на московском рынке объяснили
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
Видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
«Им было плевать»: нелегальные гонки в Новой Москве
06:26
«Им было плевать»: нелегальные гонки в Новой Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение