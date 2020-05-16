Растущая мощь Китая: как отреагирует Россия?

Американский политолог узнал мнение российских экспертов по поводу роста китайской военной мощи. Большинство из них успехи Пекина в военной области не пугают — в качестве соседа, по их мнению, Китай менее опасен, чем США

Нам нужно помнить о том, что северный сосед Китая пытается выжать максимум пользы из усиления этой страны. У России есть определенные опасения по поводу роста военной мощи КНР и многолетней практики копирования зарубежных технологий. Но она крайне заинтересована в создании единого фронта с Пекином в качестве противовеса Западу, и это перевешивает ее сомнения. Вопрос в том, надолго ли сохранится такое положение вещей.

Китайская экономика начинает замедляться, однако вооруженные силы Китая продолжают наращивать свою мощь. Длительное увеличение расходов на военные нужды, поддержанное высокими темпами экономического роста, начинает приносить дивиденды в виде новых технологий и новообретенной агрессивности. Пекин добился заметных успехов в области авиации, военно-морского флота и противоракетной обороны. И территориальные претензии в районе Южно-Китайского моря, и открытие первой зарубежной военной базы в Джибути — все это свидетельствует о том, что Китай начинает оказывать военное влияние как на ближнее зарубежье, так и на более удаленные территории.

А как Россия расценивает эти события? Хотя Москва и Пекин укрепляют сотрудничество во всех областях, многие западные эксперты предупреждают о том, что растущая военная мощь Китая будет все больше усиливать напряженность между двумя странами.

Редакция «Нешнл Интерест» (The National Interest) побеседовала с несколькими российскими военными аналитиками и китаеведами, чтобы лучше понять отношение России к росту военного могущества КНР.

«В настоящий момент наши национальные интересы совпадают с национальными интересами Китая, поэтому совершенствование китайских вооруженных сил и военной техники не беспокоит российское военное командование и политическое руководство», — сказал профессор Российского университета дружбы народов Юрий Тавровский.

Тем не менее, Тавровский признает, что в Москве существует определенная настороженность из-за наращивания военной мощи Китая. «В конечном счете, мы наблюдаем за успехами Китая и не исключаем ни одного из возможных сценариев, поскольку помним, как менялась внешняя политика Пекина с 1950-х годов до периода реформ при Дэн Сяопине», — подчеркнул он.

Специалист по Китаю из Вышей школы экономики Александр Лукин изложил аналогичную точку зрения. «У меня такое ощущение, что [в Кремле] есть понимание относительно того, что Китай когда-нибудь может стать проблемой. Однако сейчас эти озабоченности не столь существенны, если сравнивать их с озабоченностями по поводу Запада», — сказал он мне.

«Рассуждая гипотетически, можно сказать так: если бы отношения с Западом были лучше, то отношения с Китаем могли быть иными, — сказал Лукин. — Но поскольку отношения с Западом не улучшаются, и вряд ли станут лучше, то тенденция к более тесному сотрудничеству с Китаем сохранится».

В целом те российские аналитики, с которыми удалось побеседовать редакции, не считают наращивание военной мощи Китая прямой угрозой. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе со мной рассказал, что предпринимаемые Китаем усилия явно направлены против Вашингтона, а не против Москвы.

«Если посмотреть на эту ситуацию с геостратегической точки зрения, то Китай не заинтересован в экспансии в направлении России, но проявляет весьма заметный интерес к обеспечению собственной безопасности в Южно-Китайском море, а также еще дальше — в Тихом океане», — сказал он.

Общее стремление России и Китая к созданию противовеса Соединенным Штатам во многом сформировало взгляды экспертов (из числа тех, с кем удалось поговорить автору) на новообретенную военную мощь Китая. Некоторые даже считают, что это может стать благом для Москвы. По мнению Тавровского, Россия получает выгоду от усиления Китая, так как он способен более результативно бросать вызов Соединенным Штатам.

«Одно дело, когда Россия была единственным стратегическим противником Запада, — сказал он. — Но теперь в Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов говорится о двух противниках, и поэтому все ресурсы Америки и Запада нужно делить на две эти страны».

Тавровский отмечает, что упор Соединенных Штатов на сдерживание Китая «в определенной степени ослабляет давление на Россию».

В Вашингтоне все большее количество влиятельных политиков и аналитиков выражает озабоченность по поводу глобальных военных устремлений Пекина. В Москве же Китай хвалят как консервативную и ответственную военную державу.

«Пока Китай ведет себя очень сдержанно», — сказал мне Лукин. Он считает, что Пекин, с учетом его нынешних финансовых возможностей, мог бы открыть множество военных баз за пределами своей территории, если бы захотел. Однако глобальное военное присутствие Китая остается незначительным, и это, по мнению Лукина, свидетельствует о том, что китайцы «больше заинтересованы в решении экономических задач», чем в расширении своего военного влияния в мире.

Лукин признает, что Китай с его растущими глобальными экономическими интересами, скорее всего, будет все больше полагаться на военную силу для достижения своих целей. «Но даже если Китай увеличит свою военную активность, ему потребуется 100 лет для того, чтобы можно было сравнить ее с мощью Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Далее он отметил, что даже более активный в военном отношении Китай представляет для России меньшую угрозу, чем Запад, поскольку внешняя политика Пекина не так идеологизирована, как у Вашингтона.

«Мы знаем, что Соединенные Штаты бомбят другие страны, если они им не нравятся; что Соединенные Штаты хотят установить демократию по всему миру, — сказал Лукин. — А Китай не собирается устанавливать конфуцианство или коммунизм в России».

Россия сыграла важную роль в оснащении новых китайских вооруженных сил. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute), Китай был самым крупным покупателем российских вооружений в период с 1999 года по 2006 годы. При этом в 2005 году на Китай приходилось 60% российского экспорта вооружений. Однако в последующие годы доля поставок российского оружия значительно сократилась. В 2012 году она составила всего 8,7%.

Главной причиной такого быстрого сокращения стали растущие опасения России относительно действий китайцев по копированию образцов военной техники и оружия. Так, в 1990-х годах Москва продала Пекину некоторое количество своих элитных истребителей Су-27, а потом даже предоставила Китаю лицензию для их сборки внутри страны. Через некоторое время Китай отказался от этого контракта и использовал полученные им при сборке истребителей Су-27 технические знания для создания собственного истребителя J-11, который представляет собой почти точную копию российского самолета.

Торговля оружием между Россией и Китаем в последние годы несколько восстановилась. Москва в 2015 году получила контракт на поставку Пекину зенитно-ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35, являющихся самыми современными образцами российских вооружений. Согласно имеющейся информации, Россия также заинтересована в продаже Китаю новых истребителей пятого поколения Су-57.

У Москвы нет иллюзий по поводу того, что Китай в будущем продолжит копировать российское оружие. Директор проекта по азиатской безопасности из московского аналитического ПИР-центра Вадим Козюлин признался в беседе со мной: «Когда мы заключаем сделки с Китаем, мы всегда имеем в виду, что Китай прежде всего хочет скопировать образцы нашего оружия».

«Русские осознают эту угрозу, однако способов борьбы с этой проблемой не так много», — добавил он.

Но чем в таком случае можно объяснить неожиданное изменение позиции Москвы в вопросе торговли оружием с Пекином? По мнению Лукина, политические последствия конфликта с Западом из-за аннексии Крыма Россией в 2014 году сделали Кремль более покладистым и готовым смириться с издержками от тесного сотрудничества с Китаем.

«С учетом действий российского руководства можно сказать, что Москва явно решила: у нее нет другого выбора, кроме дальнейшего сближения с Китаем», — подчеркнул Лукин.

В то же время российские аналитики все больше уверены в способности своей страны сохранить инновационные преимущества и первенство в области военных технологий. Тавровский отметил, что кража технологий китайцами сегодня вызывает меньше озабоченности, чем это было в 1990-х годах, и причина состоит в том, что «российская оборонная промышленность и НИОКР сегодня получают достаточное финансирование от государства».

По его словам, российский военно-промышленный комплекс сегодня «чувствует себя довольно уверенно» и «поставляет современные образцы вооружений и военной техники Китаю, исходя из того, что комплектация и компоновка поступающей в российские вооруженные силы техники и оружия совершеннее той, что мы продаем Китаю и другим странам».

Мураховский также считает, что российская оборонная промышленность имеет очень много конкурентных преимуществ перед китайской.

«Когда о Китае говорят, что это гигантская страна с огромным населением, с сильной экономикой, со все более мощными вооруженными силами, то все это правильно, — сказал он. — Однако было бы неверно считать, что мы сами такие маленькие и жалкие в сравнении с Китаем, и что теперь нам самим нужно просить китайцев продать России какие-то военные технологии. Это не так».

«Китай не опередит Россию в разработке важнейших военных образцов. У нас имеется мощный военно-технический потенциал, он постоянно совершенствуется, и мы с уверенностью смотрим в будущее», — добавил Мураховский.

Вместе с тем, все российские эксперты, с которыми мне удалось поговорить, признают, что Пекин уже опережает Москву в некоторых областях. В качестве примера они приводят использование искусственного интеллекта в военных целях, кораблестроение, производство беспилотников, а также принятие на вооружение баллистических ракет для борьбы с авианосцами.

В недалеком будущем Китай может начать продавать оружие России. По словам Мураховского, «приобретение у Китая некоторых видов военной техники может быть весьма выгодно для обеих стран». В частности, он позитивно оценивает возможность приобретения Россией китайских беспилотников и кораблей.

«Китай имеет мощную судостроительную промышленность. Они высокими темпами строят собственные фрегаты и эсминцы, как будто пирожки в печи пекут. Каждый год они спускают на воду по несколько кораблей, и отправляют их в море, — сказал Мураховский. — Вполне возможно, что мы будем заказывать корпуса для наших будущих кораблей в Китае, поскольку, как показывает наш собственный опыт кораблестроения, мы строим очень медленно».

Таким образом, северный сосед Китая пытается выжать максимум пользы из усиления этой страны. У России есть определенные опасения по поводу роста военной мощи КНР и многолетней практики копирования зарубежных технологий. Но она крайне заинтересована в создании единого фронта с Пекином в качестве противовеса Западу, и это перевешивает ее сомнения. Вопрос в том, надолго ли сохранится такое положение вещей.