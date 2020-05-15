Крушение истребителя пятого поколения F-22 во Флориде произошло одновременно с авиационным шоу America Strong в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом.

Американский истребитель F-22 Raptor разбился во время учебного полета.



Пилот сумел катапультироваться. https://t.co/SZyUlLQpDw pic.twitter.com/6lWBjL7qau— Газета.Ru (@GazetaRu) May 15, 2020

Как сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель», в рамках акции в небо поднялись самолеты F-22, F-35A Lightning II и T-38 Talon. Разбившийся самолет не участвовал в показательных полетах, он выполнял тренировочную миссию. После крушения дальнейшие показательные полеты были отменены.

Ранее, как сообщал «Рамблер», командование ВВС США сообщило о крушении истребителя F-22, приписанного к авиабазе Эглин. Авария произошла в 19 км от базы на учебном полигоне. Пилот катапультировался и был госпитализирован.