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Крушение F-22 попало на видео 

Вероника Полынина 27 минут назад
Крушение истребителя пятого поколения F-22 во Флориде произошло одновременно с авиационным шоу America Strong в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом.
Американский истребитель разбился в США
Как сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель», в рамках акции в небо поднялись самолеты F-22, F-35A Lightning II и T-38 Talon. Разбившийся самолет не участвовал в показательных полетах, он выполнял тренировочную миссию. После крушения дальнейшие показательные полеты были отменены.
Ранее, как сообщал «Рамблер», командование ВВС США сообщило о крушении истребителя F-22, приписанного к авиабазе Эглин. Авария произошла в 19 км от базы на учебном полигоне. Пилот катапультировался и был госпитализирован.
Армия , Видео , Происшествия
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