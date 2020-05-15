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Пентагон обнародовал новые данные о встречах с НЛО 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Телеканал CNN обнародовал документы Центра безопасности военно-морских сил (Navy Safety Center) США о встречах самолетов ВВС США с НЛО, передает ИноСМИ.
В документах, в частности, говорится, что один из летательных аппаратов, попавшийся на глаза военным в марте 2014 года, был серебристого цвета и размером с чемодан.
Другой объект, замеченный в ноябре 2013 года, был белым с размахом крыльев примерно в полтора метра.
В сообщении об инциденте, произошедшем 27 июня 2013 года, отмечается, что замеченный «летательный аппарат был белого цвета, а по своим размерам примерно соответствовал беспилотнику или ракете».
Опубликовано видео рассекреченных Пентагоном записей НЛО 
Из документов следуют, что военные идентифицировали встреченные объекты как беспилотники, однако не смогли установить их операторов. Они предположили, что неустановленными дронами могут управлять «враждебные силы», такие как Россия или Китай.
Однако бывший руководитель секретной программы Пентагона по изучению НЛО Луис Элизондо считает, что замеченные летательные аппараты «демонстрируют такие характеристики, которыми не обладают ни американские, ни какие-либо иностранные самолеты».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Пентагон обнародовал три видеозаписи с неопознанными летающими объектами, сделанные в 2004 и 2015 годах, и признал их подлинными.
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Армия , Видео , США
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