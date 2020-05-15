Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартовала разработка артиллерийского снаряда с ПВРД 

Популярная механика 2 часа назад
Стартовала разработка артиллерийского снаряда с ПВРД
Фото: Популярная механика
Артиллерия, конечно, бог войны, но и у нее есть свои ограничения, как минимум — по дальности и точности стрельбы. Инженеры-оружейники во все времена работали рук не покладая лишь бы немного увеличить хотя бы один из этих параметров, да еще и не в ущерб второму. Технологии XXI века позволяют возродить идеи едва ли не вековой давности и воплотить в жизнь: американская компания Raytheon Missiles & Defense получила контракт на разработку артиллерийского снаряда с прямоточным воздушно-реактивным (ПВРД) ускорителем.
Идея довольно древняя — снаряды с встроенными ускорителями предлагались еще более ста лет назад, а идея использовать в качестве них ПВРД родилась примерно в 1930-х годах. Однако наличие в составе боеприпаса дополнительных деталей в виде ракетного двигателя и топлива (даже самых примитивных) существенно снижает массу поражающих элементов. Это не проблема, когда в снаряд можно уместить сверхкомпактную систему коррекции траектории и доставить заряд тротила или гексогена, пусть и гораздо меньший, чем «положено» для своего калибра, но зато прямо на голову противника.
И это не шутка — круговое вероятное отклонение современных корректируемых артиллерийских снарядов повышенной дальности составляет не десятки метров, а всего 150-200 сантиметров даже по движущейся цели. Как пример — предыдущая разработка Raytheon, последняя модель активно-реактивных снарядов калибра 155 миллиметров в линейке Excalibur под индексом S, подтвердила на испытаниях точность, поразив подвижную мишень 2х2 метра с расстояния свыше 10 километров. А максимальная дальность таких снарядов превышает 50 километров.
Теперь, когда в снаряд массой около 43 килограмм получается умещать столь продвинутую электронику, инженеры решили удвоить его дальность с сохранением точности. Заключенный между Raytheon Missiles & Defense и Армией США контракт инициирует начало первой фазы разработки снаряда под индексом XM1155. Он должен будет подходить ко всей существующей и перспективной артиллерии калибра 155 миллиметров и поражать как стационарные, так и подвижные цели. В ходе начального этапа создания нового боеприпаса, Raytheon сделают для него системы управления, корректировки траектории, боеголовку и прочие компоненты, а Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) — непосредственно ПВРД.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Популярная механика: последние новости
Полёт Су-25 над Москвой показали на видео Полёт Су-25 над Москвой показали на видео Появились кадры подбитого “дружественной” ракетой иранского катера Появились кадры подбитого “дружественной” ракетой иранского катера Китайцы испытали «Меч-рыбу» для морской авиации Китайцы испытали «Меч-рыбу» для морской авиации
Комментарии
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
В РФ столкнулись с нетипичным течением коронавируса
В РФ столкнулись с нетипичным течением коронавируса
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение