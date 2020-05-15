Стартовала разработка артиллерийского снаряда с ПВРД 

Артиллерия, конечно, бог войны, но и у нее есть свои ограничения, как минимум — по дальности и точности стрельбы. Инженеры-оружейники во все времена работали рук не покладая лишь бы немного увеличить хотя бы один из этих параметров, да еще и не в ущерб второму. Технологии XXI века позволяют возродить идеи едва ли не вековой давности и воплотить в жизнь: американская компания Raytheon Missiles & Defense получила контракт на разработку артиллерийского снаряда с прямоточным воздушно-реактивным (ПВРД) ускорителем.

Идея довольно древняя — снаряды с встроенными ускорителями предлагались еще более ста лет назад, а идея использовать в качестве них ПВРД родилась примерно в 1930-х годах. Однако наличие в составе боеприпаса дополнительных деталей в виде ракетного двигателя и топлива (даже самых примитивных) существенно снижает массу поражающих элементов. Это не проблема, когда в снаряд можно уместить сверхкомпактную систему коррекции траектории и доставить заряд тротила или гексогена, пусть и гораздо меньший, чем «положено» для своего калибра, но зато прямо на голову противника.

И это не шутка — круговое вероятное отклонение современных корректируемых артиллерийских снарядов повышенной дальности составляет не десятки метров, а всего 150-200 сантиметров даже по движущейся цели. Как пример — предыдущая разработка Raytheon, последняя модель активно-реактивных снарядов калибра 155 миллиметров в линейке Excalibur под индексом S, подтвердила на испытаниях точность, поразив подвижную мишень 2х2 метра с расстояния свыше 10 километров. А максимальная дальность таких снарядов превышает 50 километров.

Теперь, когда в снаряд массой около 43 килограмм получается умещать столь продвинутую электронику, инженеры решили удвоить его дальность с сохранением точности. Заключенный между Raytheon Missiles & Defense и Армией США контракт инициирует начало первой фазы разработки снаряда под индексом XM1155. Он должен будет подходить ко всей существующей и перспективной артиллерии калибра 155 миллиметров и поражать как стационарные, так и подвижные цели. В ходе начального этапа создания нового боеприпаса, Raytheon сделают для него системы управления, корректировки траектории, боеголовку и прочие компоненты, а Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) — непосредственно ПВРД.