США готовятся «противостоять» России

Пентагон планирует превратить базу Эилсон в центр подготовки военных летчиков к современным воздушным боям с российскими и китайскими пилотами, передает «Царьград» со ссылкой на The Washington Post.

В апреле туда прибыли первые два из 54 новых истребителей F-35. Также Пентагон выделил 500 млн долларов для переоборудования полигона. Эти средства планируется потратить на модернизацию нескольких десятков ангаров, установить там климат-контроль и современные тренажеры класса «земля-воздух».

В марте американские СМИ сообщили, что российские Ту-142 пролетели над военным лагерем у берегов Аляски.