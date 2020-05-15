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США решили усилить авиабазу на Аляске для «противостояния» России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
США готовятся «противостоять» России
Фото: Reuters
США усиливают базу на Аляске «в связи с активизацией противостояния с Россией и Китаем», пишут СМИ. По их данным, американское военное ведомство выделило 500 млн долларов для переоборудования полигона.
Пентагон планирует превратить базу Эилсон в центр подготовки военных летчиков к современным воздушным боям с российскими и китайскими пилотами, передает «Царьград» со ссылкой на The Washington Post.
В апреле туда прибыли первые два из 54 новых истребителей F-35. Также Пентагон выделил 500 млн долларов для переоборудования полигона. Эти средства планируется потратить на модернизацию нескольких десятков ангаров, установить там климат-контроль и современные тренажеры класса «земля-воздух».
В марте американские СМИ сообщили, что российские Ту-142 пролетели над военным лагерем у берегов Аляски.
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Армия , Войска , Оружие , США , Министерство обороны , Пентагон , Washington Post , Царьград ТВ , Аляска , Китай
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