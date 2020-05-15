Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции 

В небе над Эгейским морем едва не произошла катастрофа: греческий истребитель чуть не столкнулся с турецким военным самолетом F-16. Кадры опасного сближения опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Источник отметил, что инцидент произошел два месяца назад.

На опубликованной записи видно, как один из самолетов пролетает практически под носом у другого. Пилот турецкого истребителя пересек курс греческого коллеги, и оба самолета в этот момент находились настолько близко друг от друга, что им чудом удалось избежать столкновения.