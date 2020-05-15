Прохождение «тропы разведчика» попало на видео 

Появилось видео прохождения "тропы разведчика" арктическими мотострелками Северного флота. Учения проводились в рамках подготовки к конкурсу "Отличники войсковой разведки" АрМИ-2020.

"Тропа разведчика" представляет из себя полосу препятствий из 22 локаций. В их числе кирпичная стена с проломом, фасад двухэтажного деревянного здания, динамическая стена, перекрытый участок хода сообщений, проволочный забор на высоких кольях, участок наклонной лестницы и другие препятствия. В условиях конкурса задание для бойцов состоит из десантирования команды численностью до 21 человека с боевого вертолета Ми-8 или транспортного самолета, марш-броска до точки сбора, прохождения "тропы разведчика", стрельбы и соревнования механиков-водителей.