Воздушный парад повторят 

России вновь проведут воздушную часть парада Победы. Сроки его проведения будут определены с учётом эпидемиологической обстановки.

«В настоящем параде всегда было две части — воздушная и наземная. Просто сейчас условия не позволили провести это торжественное мероприятие полноценно. Президент решил перенести парад. Значит, когда его будут проводить, в нём примет участие и авиация», — рассказал экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Отмечается, что воздушный парад не станет точной копией мероприятия в День Победы. Изменения внесут в схемы пролёта и состав участников

Кроме того, воздушный парад состоится не только в столице, но и в других городах страны, список которых находится на обсуждении, сообщают «Известия».