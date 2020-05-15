Воздушный парад повторят 

В России вновь проведут воздушную часть парада Победы. Сроки его проведения будут определены с учётом эпидемиологической обстановки.
«В настоящем параде всегда было две части — воздушная и наземная. Просто сейчас условия не позволили провести это торжественное мероприятие полноценно. Президент решил перенести парад. Значит, когда его будут проводить, в нём примет участие и авиация», — рассказал экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Отмечается, что воздушный парад не станет точной копией мероприятия в День Победы. Изменения внесут в схемы пролёта и состав участников
Кроме того, воздушный парад состоится не только в столице, но и в других городах страны, список которых находится на обсуждении, сообщают «Известия».
Ранее сообщалось, что в небе над Москвой в параде авиационной техники приняли участие 75 боевых самолётов и вертолётов — по числу лет со Дня Победы. В Минобороны подготовили интерактивную карту пролётов авиации 9 мая.