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В Китае рассказали о новых ядерных возможностях России 

Мария Иванова 13 минут назад
У России появились новые ядерные возможности
Фото: Reuters
Китайский военный портал «Чжунго цзюньван» обратил внимание на появившийся у России новый способ атаки: использование ядерных торпед с большими атомными подлодками. По мнению портала, наличие такого оружия вынуждает противников России сесть с ней за стол переговоров.
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Как писал «Рамблер», впервые о новом подводном беспилотнике «Посейдон» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью перемещаться от континента к континенту.
Сообщалось, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн и развивать скорость до 200 километров в час. Их могут применять против авианосцев и кораблей противника, а также против объектов береговой инфраструктуры.
«Чжунго цзюньван» отмечает, что новая атомная подлодка проекта 09851 «Хабаровск» станет штатным носителем ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Подлодку планируют спустить на воду в ближайшие два месяца, после чего два года будут проводиться испытания.
Издание назвало сочетание крупногабаритных атомных подлодок и стратегических ядерных торпед новым поколением ядерного вооружения России. «Чжунго цзюньван» подчеркнуло, что США постоянно укрепляют свою систему противоракетной обороны, поэтому России было необходимо обойти ее.
Издание отмечает, что на достижение цели на другом континенте у «Посейдона» уйдут десятки часов, это увеличивают риск его перехвата. Однако большая часть пути торпеды проходит на глубине ниже тысячи метров. Обычные подлодки и противолодочные торпеды не могут достичь такой глубины и остановить «Посейдона».
Новая ядерная торпеда вынуждает противников России отказаться от применения силы и вернуться за стол переговоров, заключило издание.
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Комментарии 4
Армия , Ядерное оружие , Владимир Путин , Китай
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