Коронавирус выявили у 1645 российских военных 

Среди российских военных положительный тест на коронавирус выявлен у 1645 человек, а также у 1240 учащихся военных вузов, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.

"Военными медиками в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Минобороны России с марта… по мере поступления тест-систем проводится превентивное сплошное тестирование военнослужащих и гражданского персонала… По состоянию на 14 мая… установлено 1645 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 367 человек, в изоляторах по месту службы — 575 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 19 человек, изолированы на дому — 684 человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все военные с положительными результатами находятся под наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии два человека, в состоянии средней тяжести 14, остальные без симптомов. Выздоровели 611 человек.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования — 1240 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 309 человек; в изоляторах по месту службы — 765 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 37 человек; изолированы на дому — 129 человек", — отмечается в сообщении.

Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлен 21 человек с коронавирусом. Состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. Выздоровело 287 человек.