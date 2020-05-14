Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коронавирус выявили у 1645 российских военных 

РИА Новости 1 час назад
Коронавирус выявили у 1645 российских военных
Фото: РИА Новости
Среди российских военных положительный тест на коронавирус выявлен у 1645 человек, а также у 1240 учащихся военных вузов, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
"Военными медиками в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Минобороны России с марта… по мере поступления тест-систем проводится превентивное сплошное тестирование военнослужащих и гражданского персонала… По состоянию на 14 мая… установлено 1645 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 367 человек, в изоляторах по месту службы — 575 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 19 человек, изолированы на дому — 684 человека", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все военные с положительными результатами находятся под наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии два человека, в состоянии средней тяжести 14, остальные без симптомов. Выздоровели 611 человек.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования — 1240 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 309 человек; в изоляторах по месту службы — 765 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 37 человек; изолированы на дому — 129 человек", — отмечается в сообщении.
Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлен 21 человек с коронавирусом. Состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. Выздоровело 287 человек.
"Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ — 395 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 51 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 45 человек, изолированы на дому — 297 человек, в изоляторах — два человека", — сообщает министерство.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Песков рассказал, как заразился коронавирусом Песков рассказал, как заразился коронавирусом Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Комментарии
Армия , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
РФ готовит для космоса принципиально новые двигатели
РФ готовит для космоса принципиально новые двигатели
На Украине рассказали о слабых сторонах систем РЭБ РФ
На Украине рассказали о слабых сторонах систем РЭБ РФ
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение