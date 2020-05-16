В РФ из Сербии вернулся самолет с военными медиками

Второй самолет с российскими военными и специальной техникой, которые помогали Сербии в борьбе с коронавирусом, приземлился на аэродроме "Чкаловский" в Московской области, сообщило министерство обороны РФ.
Ранее силовое ведомство сообщило, что на субботу запланировано три рейса для перевозки российских военных из Сербии, первый самолет уже успешно приземлился в Подмосковье.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все прибывшие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
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