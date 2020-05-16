Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Россию из Сербии вернулся второй самолет с военными медиками 

РИА Новости и ещё 60 1 час назад
В РФ из Сербии вернулся самолет с военными медиками
Фото: РИА Новости
Второй самолет с российскими военными и специальной техникой, которые помогали Сербии в борьбе с коронавирусом, приземлился на аэродроме "Чкаловский" в Московской области, сообщило министерство обороны РФ.
Ранее силовое ведомство сообщило, что на субботу запланировано три рейса для перевозки российских военных из Сербии, первый самолет уже успешно приземлился в Подмосковье.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл второй самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все прибывшие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Последние новости
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Армия , Войска , Катастрофы , Министерство обороны , Московская область , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ситуация меняется»: Путин сделал заявление
«Ситуация меняется»: Путин сделал заявление
Рогозин о «супер-пупер» ракете Трампа: «Сдаемся!»
Рогозин о «супер-пупер» ракете Трампа: «Сдаемся!»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
Нагиева остался без работы
Нагиева остался без работы
«Почему коронавирус не убил больше русских»
«Почему коронавирус не убил больше русских»
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Названо самое тяжелое осложнение коронавируса
00:16
Названо самое тяжелое осложнение коронавируса
Общество
Раскрыта судьба медицинских масок по 7 рублей
00:17
Раскрыта судьба медицинских масок по 7 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение