Одиннадцатый самолёт с военными РФ вылетел из Италии

По информации ведомства, с аэродрома Виллафранка в Российскую Федерацию 14 мая двумя спецрейсами будут доставлены 17 военнослужащих и две единицы спецтехники сводного отряда Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 8 по 13 мая десятью самолёторейсами с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.