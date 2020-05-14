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Одиннадцатый самолёт с военнослужащими России вылетел из Италии 

ИА Regnum 1 час назад
Одиннадцатый самолёт с военными РФ вылетел из Италии
Фото: РИА Новости
Одиннадцатый военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России с военными специалистами и специальной техникой, помогавшими бороться в Италии с пандемией нового коронавируса, вылетел из аэропорта города Верона на родину. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, с аэродрома Виллафранка в Российскую Федерацию 14 мая двумя спецрейсами будут доставлены 17 военнослужащих и две единицы спецтехники сводного отряда Минобороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, всего с 8 по 13 мая десятью самолёторейсами с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.
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Армия , Министерство обороны , Верона , Италия
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