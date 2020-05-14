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Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54 

Российская Газета 1 час назад
Китай обновит свои танки
Фото: Twitter
В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15. Вооруженные ими подразделения активно задействуют новейшую технику в ходе различных учений.
Впервые массово эти боевые машины были представлены в минувшем году на параде по случаю 70-летия образования КНР.
Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, если раньше в большинстве создаваемых конструкторами Поднебесной образцов чувствовалось зарубежное влияние, то Тип 15 во многом оригинален. Хотя его и называют легким, но в максимально защищенной комплектации его боевая масса равняется уже 36 тоннам. Столько весит устаревший средний Тип 59.
Правда, этот клон советского Т-54А можно легко поразить не самыми новыми ручными противотанковыми средствами, а вот стойкость "пятнадцатого" к выстрелам РПГ существенно повышена.
В качестве основного вооружения применена 105-мм пушка. Она имеет автоматическую систему заряжания с высокой скорострельностью. С орудием спарен 7,62-мм пулемет. На башне установлен 12,7-мм зенитный W-85.
Развитая система управления огнем, благодаря наличию тепловизионных каналов, позволяет эффективно воевать как днем, так и ночью.
Мощность двигателя составляет 1000 л.с. Скорость по шоссе достигает 70 км/ч. В экипаж входят трое военнослужащих.
"Ранее считалось, что Тип 15 предназначены, прежде всего, для замены легких "горных танков" Тип 62, которые действовали на труднопроходимой местности. Однако, судя по последним сообщениям, ими планируется переоснащать и танковые соединения, до сих пор использующие Тип 59. Полагают, что новые машины гораздо лучше справятся с теми задачами, которые сейчас выполняют бронированные ветераны, разработанные еще в конце 50-х годов", — отметил военный эксперт.
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Комментарии
Армия , Юрий Лямин , Китай
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