Китай обновит свои танки

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В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15. Вооруженные ими подразделения активно задействуют новейшую технику в ходе различных учений.

Впервые массово эти боевые машины были представлены в минувшем году на параде по случаю 70-летия образования КНР

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин , если раньше в большинстве создаваемых конструкторами Поднебесной образцов чувствовалось зарубежное влияние, то Тип 15 во многом оригинален. Хотя его и называют легким, но в максимально защищенной комплектации его боевая масса равняется уже 36 тоннам. Столько весит устаревший средний Тип 59.

Правда, этот клон советского Т-54А можно легко поразить не самыми новыми ручными противотанковыми средствами, а вот стойкость "пятнадцатого" к выстрелам РПГ существенно повышена.

В качестве основного вооружения применена 105-мм пушка. Она имеет автоматическую систему заряжания с высокой скорострельностью. С орудием спарен 7,62-мм пулемет. На башне установлен 12,7-мм зенитный W-85.

Развитая система управления огнем, благодаря наличию тепловизионных каналов, позволяет эффективно воевать как днем, так и ночью.

Мощность двигателя составляет 1000 л.с. Скорость по шоссе достигает 70 км/ч. В экипаж входят трое военнослужащих.