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Китайцы испытали «Меч-рыбу» для морской авиации 

Популярная механика 50 минут назад
Китайцы испытали «Меч-рыбу» для морской авиации
Фото: Популярная механика
Китайская корпорация Guizhou приступила к лётным испытаниям новой версии учебного самолета JL-9 для подготовки лётчиков морской авиации.
Новая версия JL-9, обозначаемая как JL-9G, получила название Sword Fish. «Меч-рыба» оснащена несколькими изменениями в носовой и хвостовой частях планера, а также удлинённым крылом. Правда, несмотря на то, что самолёт планируется использовать для подготовки лётчиков палубной авиации, он не оборудован гаком, необходимым для посадки при помощи аэрофинишера. JL-9G будет использоваться для подготовки лётчиков на суше на тренажере, имитирующем палубу авианосца. На новом самолёте планируется учить пилотов взлёту и посадкам.
Базовая версия учебного самолёта JL-9 была разработана в Китае в 2000-х годах и поступила на вооружение в 2013-м. Двухместный самолёт имеет в длину 14,6 метра и размах крыла 8,3 метра. Максимальная взлётная масса «Меча-рыбы» составляет 9,8 тонны. JL-9 способен выполнять полёты на скорости до 1100 километров на расстояние до 863 километров. Он вооружён авиационной пушкой калибра 23 миллиметра и оснащен пятью точками подвески для авиационных бомб, ракет и подвесных топливных баков общей массой до 2 тонн.
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