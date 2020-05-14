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Более 70 российских военных специалистов вернулись из Италии на родину 

News.ru 1 час назад
Более 70 российских военных вернулись из Италии
Фото: globallookpress.com
Самолёты Военно-космических сил (ВКС) РФ доставили на родину более 70 российских военных специалистов, помогавших итальянским коллегам бороться с коронавирусом.
Об этом сообщает издание «Политика Сегодня», ссылаясь на Министерство обороны РФ. По его данным, из Италии вернулся уже десятый самолёт ВКС с российскими военнослужащими на борту.
Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России на родину осуществляется в плановом порядке, — говорится в сообщении ведомства.
По его данным, российские специалисты начали возвращаться в РФ 8 мая. За это время были переброшены более 70 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники.
Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил РФ за оказание помощи в борьбе с коронавирусом.
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Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , Италия
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