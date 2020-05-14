Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ

Украина должна взять под контроль границу в Донбассе с целью прекращения незаконного перемещения из России оружия. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко , передает «Укринформ».

«Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов через участок границы, который расположен во временно оккупированных районах Донбасса», — акцентировал внимание иностранных дипломатов Петренко во время заседания форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.

Он констатировал, что незаконно перемещаемое через границу оружие продолжает способствовать нестабильности и насилию в регионе, подпитывая тем самым организованную преступность и терроризм.

«Оставаясь нерешенной, эта проблема продолжает влиять на ухудшение гуманитарной ситуации и приводит к разжиганию насилия в пострадавших от конфликта районах», — назвал Петренко цель восстановление контроля Киева над границей, добавив, что оружие попадает в Донбасс из России под видом гуманитарной помощи.