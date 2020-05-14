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Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Украина объяснила взятие под контроль границы с РФ
Фото: Reuters
Украина должна взять под контроль границу в Донбассе с целью прекращения незаконного перемещения из России оружия. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, передает «Укринформ».
«Украина столкнулась с широкомасштабным незаконным перемещением стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов через участок границы, который расположен во временно оккупированных районах Донбасса», — акцентировал внимание иностранных дипломатов Петренко во время заседания форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.
Он констатировал, что незаконно перемещаемое через границу оружие продолжает способствовать нестабильности и насилию в регионе, подпитывая тем самым организованную преступность и терроризм.
«Оставаясь нерешенной, эта проблема продолжает влиять на ухудшение гуманитарной ситуации и приводит к разжиганию насилия в пострадавших от конфликта районах», — назвал Петренко цель восстановление контроля Киева над границей, добавив, что оружие попадает в Донбасс из России под видом гуманитарной помощи.
7 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года. По его словам, если этого не удастся добиться, то украинские власти начнут реализацию «плана Б».
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Армия , Конфликты , Украина , Андрей Ермак , Анатолий Петренко , ОБСЕ , Укринформ
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