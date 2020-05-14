В Подмосковье в Алабино прошли учения мотострелковой дивизии Западного военного округа. В ходе учений бойцы преодолели водную преграду на БМП-2 и произвели стрельбу из противотанковых ракетных комплексов "Фагот" по позициям условного противника. ПТРК "Фагот" позволяет управлять траекторией движения выпущенных снарядов на протяжении всего их полета до момента поражения цели. Этот комплекс был разработан в СССР и был принят на вооружение в 1970-ом году. Предназначен для поражения статичных и движущихся до 60 км/час целей. Позволяет производить до 3 выстрелов в минуту. БМП-2 — это гусеничная машина пехоты. Основное отличие от БМП-1 заключается в увеличенной башне.
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
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