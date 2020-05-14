Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преодоление водной преграды на БМП попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Подмосковье в Алабино прошли учения мотострелковой дивизии Западного военного округа. В ходе учений бойцы преодолели водную преграду на БМП-2 и произвели стрельбу из противотанковых ракетных комплексов "Фагот" по позициям условного противника. ПТРК "Фагот" позволяет управлять траекторией движения выпущенных снарядов на протяжении всего их полета до момента поражения цели. Этот комплекс был разработан в СССР и был принят на вооружение в 1970-ом году. Предназначен для поражения статичных и движущихся до 60 км/час целей. Позволяет производить до 3 выстрелов в минуту. БМП-2 — это гусеничная машина пехоты. Основное отличие от БМП-1 заключается в увеличенной башне.
Армия , Видео , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
На даче в России нашли скелет человека с бутылкой
На даче в России нашли скелет человека с бутылкой
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Видео
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение