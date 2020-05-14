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В США рассказали о сложностях войны с Россией в России 

Lenta.ru 20 минут назад
Соединенные Штаты будут испытывать сложности при осуществлении военных операций на территориях России и Китая, пишет FlightGlobal.com, ссылаясь на исследование корпорации RAND, проведенном по инициативе Военно-воздушных сил США.
«Хотя Китай и Россия полностью не воспроизводят возможности Вооруженных сил США, эти две страны, скорее всего, будут иметь опережение на своей домашней арене, локальное численное превосходство и почти качественное преимущество», — говорится в отчете.
Как указывается в обзоре, речь идет, в частности, о российских и китайских системах противовоздушной обороны (ПРО) и кибероружии, а также способности применять тактическое ядерное оружие.
Также в докладе в качестве угроз упоминаются Иран и Северная Корея.
В мае американское издание We Are The Mighty показало пример моделирования взрыва над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы, выполненного в симуляторе NukeMap.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Китай , США
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