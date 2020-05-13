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Российские военные провели патрулирование в трёх провинциях Сирии 

RT на русском 17 минут назад
Российские военные провели патрулирование в Сирии
Фото: AFP
Российские военные провели патрулирование в населённых пунктах сирийских провинций Алеппо, Ракка и Хасеке, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам… в провинции Алеппо… Ракка… Хасеке», — говорится в поступившем RT заявлении.
Кроме того, российская военная авиация провела воздушное патрулирование.
За прошедшие сутки не было зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции.
Ранее российские и турецкие военные провели патрулирование на участке трассы М4 в зоне деэскалации «Идлиб», связывающей города Алеппо и Латакию.
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Армия , Олег Журавлев , Сирия
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