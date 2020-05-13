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Минобороны назвало число заболевших коронавирусом военнослужащих 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Минобороны назвало число военнослужащих с COVID-19
Фото: Минобороны России/facebook.com
В армии и военных учебных заведениях с марта по 13 мая коронавирусом заболели более 3,3 тысячи человек, из них военнослужащие составляют 1666 человек. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1666 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — говорится в бюллетене Минобороны.
В вузах военного ведомства количество заболевших составляет 1244, среди воспитанников довузовских учебных заведений заразился 31 человек, среди гражданского персонала 392 случая заболевания.
NEWS.ru писал, что в Москве начали работать призывные комиссии. Первые отправки в войска начнутся с 20 мая из российской столицы и Подмосковья. Всего на службу отправятся около 10 тысяч новобранцев. Все они пройдут тестирование на коронавирус.
На 13 мая в России — 242 271 случай коронавирусной инфекции (+10 028 за последние сутки), 48 003 выздоровели (+4491 за последние сутки). Умерли 2212 человек (+96 за последние сутки).
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Армия , Министерство обороны
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